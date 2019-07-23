Take Action Cyprus'dan çağrı: “Bizler harekete geçmeye hazırız. Sen hazır mısın?”

Take Action Cyprus…

Çevre duyarlılığı gösteren bir avuç genç…

Asliye Erna Yurtdaş, Aydın Hocanın, Aysel Ferhatoğlu, Elin Yurtdaş, Mehmet Çekirge ve Önder Gazi Erdoğdu…

Amaçları, bireysel olarak gözlemledikleri çevre kirliliğine karşı mücadele etmek.

Bu amaçla ilk olarak Ayorgi bölgesinde bir plajı temizlemeye karar verdiler. Altı kisiyle başladıkları plaj temizliğinde 25 çöp poşeti topladılar.

Temizlik yaparken buldukları onları hayal kırıklığına uğratsa da, birlikteliklerinin yarattığı değişim kendilerini umutlandırdı.

Sosyal medya platformlarında yaptıkları paylaşımlardan sonra yakın çevreleri kendi gözlemlerini onlarla paylaşarak, temizlenmesi gereken plajları tespit etmelerine yardımcı oldu.

Take Action Cyprus, son olarak 21 Temmuz Pazar günü Çatalköy’de tespit edilen koyu temizleme kararı aldı ve bunu sosyal medya hesaplarımızüzerinden halka duyurdu.

Yapılan bu duyuru oldukça etkili oldu ve 50 kişiyi aşan gönüllü ile birlikte, kısa sürede koy, çöplerden arındırarak doğal haline geri döndürüldü.

Take Action Cyprus grubu, yaptıkları çalışmalarla ilgili şunları dile getirdiler:

“Etkinliğimize katılan gönüllülerimiz ve katılamayan vatandaşlarımızdan aldığımız pozitif eleştiriler bizi daha büyük projeler yapmak için yüreklendirdi. Gönüllülerimizden ve birbirimizden aldığımız destek ve motivasyonla dernekleşme sürecimizi başlattık.Tüm sivil toplum örgütleri, belediyeler ve derneklerle işbirliği içinde daha büyük sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmek istiyoruz. Adamızı bütün olarak ele alarak, çevre sorunun yalnız başımıza değil hep birlikte çözülmesi için harekete geçilmesi gerektiğine inanıyoruz. Çocuklara plastik kullanımının ve atıklarının denizlerimiz üzerindeki tahrip edici etkilerini öğreterek doga dostu ürünler kullanımını aşılamak istiyoruz. Bizler bu adanın gençleri olarak, bizden küçüklere bireysel potansiyellerini hatırlatarak sürdürülebilir bir hayat tarzı benimsemeleri için örnek olmak istiyoruz.”

Take Action Cyprus plajlari temizlemenin temel sorunun çözümü olmadığını bilincinde…

Bu kapsamda, çöplerin koylarda birikme nedeninden başlayarak geridönüşüm sürecine kadar katkıda bulunmak istediklerini belirtiyorlar.

Take Action Cyprus, duyarlı vatandaşlara şu mesajı veriyor: “Bizler harekete gecmeye hazırız. Sen hazır mısın?”

Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2019, 00:15