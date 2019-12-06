Take Action Cyprus'tan "Plastik Kirlilik Paneli"

Daha önce yaptıkları bir çok sosyal sorumluluk projesi ile adını duyuran Take Action Cyprus grubu, bu kez de bir panele imza atmaya hazırlanıyor.

8 Aralık'ta Coffee & Design 'da 12.00-17.00 arasında gerçekleşecek "Plastik Kirlilik Paneli" ne ilgi duyan herkes davet edildi.

Çevre sorunlarına eğilen Take Action Cyprus grubu daha önce ülkenin bir çok bölgesinde temizlik çalılmalarına imza atmıştı.

Sosyal medyadan örgütlenen grup, Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından da takdir almış ve Bakan Üstel grup üyelerini Bakanlığa davet ederek girişimlerinden dolayı kutlamıştı.