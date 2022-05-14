Taksicilerden Polis teşkilatına teşekkür

Lefkoşa Özgür Taksiciler Birliği Başkanı Menteş Öztürk, Polis teşkilatına korsan taksiyle ilgili mücadele konusunda yürüttükleri sıkı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Öztürk’ün açıklaması şöyle;

‘’Ülkemizde zor şartlarda görev üstlenen taksicilerin uzun süreden beri korsan taksicilerle ilgili sıkıntılar yaşamakta ve korsan taksicilere karşı mücadele etmekteydi. Korsan taşımacılık gerçeği karşısında çok fazla mağdur olan taksicilerimiz Polis Genel Müdürlüğü’nün konuya duyarsız kalmaması ile bu sorunun büyük bir kısmına sonuç almış bulunmaktadır. Yıllardır korsan taşımacılık konusu ile mücadele eden bizler, polisimizin özverili çalışmaları ve sıkı denetimleri sonucunda artık rahat bir nefes almaya başladık.

Kaydını yaptırıp, vergisini ödeyerek bu sektörden ekmeğini kazanan taksicilerin maalesef korsan taksiciler tarafından hakları yenmekteydi. Bu konuyu ilettiğimiz Polis Genel Müdürlüğü’müz bizlerin en büyük sorunu olan korsan taşımacılık üzerine ciddi şekilde gitmiş ve sonuç almıştır.

Sıkı denetimler sonucunda korsan taksicilere nefes aldırmayan polisimize tüm camiamız adına teşekkür ederiz.’’