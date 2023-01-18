Taksim Sahası ile ilgili açıklama

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, BM'nin Taksim Sahası'na girişleri engellemesi ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklama şöyle;

"Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın katkılarıyla yıllar sonra yeniden ülke gençliğinin futbolun hizmetine açılan ve Kıbrıslı Türkler için çok önemli bir değer olan tarihi Taksim Sahası’nda son günlerde yaşananlar toplumumuzu olduğu gibi bizi de ziyadesiyle rahatsız etmiştir. Birleşmiş Milletler’in yapmış olduğu, insanlık dışı ve haksız engelleme sonucunda gerek geçtiğimiz gün gerçekleştirilen açılışta çıkarılan zorluklar ve sahaya girişin engellenmesi, gerekse de dün sahaya Çetinkaya Kulübü ve Yiğitler Burcu yanından inilen merdivenlerin; beton bariyer ve dikenli tellerle BM tarafından kapatılması tam anlamıyla utanç duyulması gereken bir olaydır.

BM tarafından bizleri aşağılamaya yönelik yapılan bu girişimi şiddetle kınıyoruz. Söz konusu durum ile ilgili Çetinkaya Türk Spor Kulübü yetkilileri ile gerekli görüşmeleri gerçekleştirdik ve konunun diplomasi ile çözülmesi için bekleyeceğiz. Ancak şunu belirteyim ki konu diploması ile çözülmezse futbolun tüm paydaşları ile beton bariyerleri ve telleri geçerek gençlerimizi o sahaya sokacağız.

1930 yılından beridir Çetinkaya’nın kullanımında olan ve tarihi birçok ana ev sahipliği yapan Taksim Sahası, Çetinkaya’ya aittir ve BM hiçbir Kıbrıslı Türkün o sahaya girişine engel olamaz. KTFF olarak BM’nin bu aşağılayıcı tavrından vazgeçmesini önerir, aksi halde futbol camiası olarak gereğini yapacağımızı ve Kıbrıs Türk gencinin spor yapma hakkının elinden alınmasına izin vermeyeceğimizi bildiririz. Son olarak Barış Gücü’nün bu adadaki misyonunun sorun yaratmak değil, sorun çözmek olduğunu da bir kez daha hatırlatırız."

Saygılarımla,

Hasan SERTOĞLU

KTFF Başkanı