Taksim Sahası, Türkiye’nin desteğiyle onarılıyor

Çetinkaya Türk Spor Kulübü’ne ait Taksim Sahası’nın yapım ve onarımına başlanıyor.

Yapım ve onarım çalışmalarını, KKTC’deki spor tesislerinin etüt-proje, yapım, bakım ve onarım işlerinin gerçekleştirilmesi konularında destek olan Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü (YİGM) yürütecek.

Uzun süredir spor faaliyetleri açısından kullanılamaz durumda olan Taksim Sahası’na, 52x98m ölçülerinde, FİFA QUALİTY belgeli, etrafı tel örgü ile çevrili sentetik yüzeyli bir sahaya dönüştürecek çalışmanın bir ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

-KEİ açıklaması

Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, KKTC spor tesislerinin altyapılarını güçlendirme çalışmaları Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında imzalanan “Gençlik ve Spor alanında İş Birliği Protokolü” ve “2022 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması” kapsamında yapılıyor.

Açıklamada, Taksim Sahası’nın Türkiye Cumhuriyeti finansman desteğiyle Kıbrıs Türkü gençlerin en iyi imkânlarla faydalanabilecekleri ve sportif ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir alana dönüşeceği vurgulandı.

Taksim Sahası’nın tarihçesi hakkında da bilgi verilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Zahra (Mula) ile Yiğitler (Kaytaz Ağa) burçları arasında bulunan ve Osmanlı döneminde cirit oyunları için kullanılan, bu nedenle Cirit Hisarı olarak da adlandırılan alan, 3 Ocak 1930’da Çetinkaya Türk Spor Kulübü tarafından saha olarak kullandı. Alan ayrıca Kıbrıs Türkünün milli gün kutlamalarına ev sahipliği yaptı. Tüm Türk kulüpleriyle birlikte Çetinkaya Türk Spor Kulübü’nün Rumlar tarafından Ada sathındaki müsabakalardan dışlanmasıyla birlikte, saha ‘Taksim Sahası’ adıyla kullanılmaya başlanmıştır”