Talat Kürşat: "Sigorta uyuşmazlıklarında en pratik çözüm Tahkim”

KIBRIS GENÇ TV’de Muazzez Gazihan Katipoğlu’nun "Gündem Öze"l programına katılan Sigorta Tahkim Komisyonu Başkanı Avukat Talat Kürşat, yasa ile kurulmuş olan Sigorta Tahkim Komisyonundan bahsetti. Komisyon tüm hızıyla çalışmaya devam ettiğini her hafta Perşembe günü toplandıklarını belirtti.

Sigorta tahkim komisyonu sigorta şirketleri ile sigortalıların arasındaki uyuşmazlıkları mahkemeye gitmeden çözüme kavuşturmayı amaçlıyor. Komisyon bu uyuşmazlıklar için kuruldu. Toplumun hemen hemen her kesimini ilgilendiren bu konuyu, Sigorta Tahkim Komisyonu Başkanı Avukat Talat Kürşat ile konuştuk.

Sigorta Tahkim Komisyonu, sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkları gidermek ve her 2 taraf arasındaki sorunlara çözüm yaratmak için 2013’de kurulmuş bir kurumdur. Komisyonun amacı; sigorta sahibi veya ilgili sigortadan menfaat sağlayan kişiler ile sigorta tahkim sisteminin üyesi olan sigorta şirketleri arasındaki anlaşmazlıkları, uyuşmazlıkları çözmektir.

Sigorta Tahkim Komisyonu Başkanı Avukat Talat Kürşat, uyuşmazlıklarda mahkeme yerine komisyona yapılan başvurulardan daha hızlı sonuç alınabildiğini söyledi. Komisyon kendisine başvurulu yapılmasına sebep olan uyuşmazlıkları çözmede, başvuru sahiplerine mahkeme sürecine oranla daha hızlı ve kolay sonuç almaları imkan tanıması yönüyle de ek bir yarar sağlar, ek bir seçenek oluşturur açıklamasında bulundu.

Kürşat; 2013 yılında kurulan bu komisyonun,2013 den itibaren başvurular kabul etmeye başlandığını 2 yıllık sürelerle bu komisyonun atandığını ve bu görevde 30 yakın dava görüldüğünü sonra da kendilerinin var olduğu süre içerisinde bu 3 buçuk yıldan bu yana 90 dava gördüklerini, 2017 yılında ise 117 dava gördüklerini ve 2018 yılında da fazla duyuru yapılmadığından dolayı da başvuruların 90 -100 arasında kaldığını ve bu yıl yeni başlandığını belirterek şimdiye kadarda 25 tane başvurularının olduğunu kaydettti.

Kısa yoldan çözüm Sigorta şirketinizden hizmet alamadınız ya da yeterli hizmet alamadığınızı düşünüyorsunuz yani sigorta şirketinizle bir uyuşmazlığa düştünüz,hemen bu komisyona başvurun uyarısında bulundu. Özellikle uygulamanın yaygınlaşmasıyla birlikte mahkemelerin iş yükünü de azalması söz konusu olacaktır dedi. Kürşat ayrıca “Komisyonda ki amacımız uzun ve masraflı mahkeme yolunun yanında çözüm için düşük maliyetli ve hızlı bir alternatif sunmaktır “dedi.

‘Başvuruların büyük ağırlığını trafik ve kasko poliçesinden kaynaklanan uyuşmazlıklardan oluştuğunu söyleyen Kürşat, Trafik, kasko, yangın ve sağlık alanındaki uyuşmazlıklar bunları izliyor.”dedi.

Bu Komisyon Kimlerden Oluşur?

Bu Komisyon, bakanlık temsilcisi, polis trafik genel müdürü veya temsilcisi, KKTC Sigorta ve Reasurans Şirketler Birliği temsilcisi ve iki özel bağımsız avukatların olduğu 5 kişilik bir birimden oluşur ve kendisine yapılan ihtilaflı konu başvurularını görüşerek azami 2 aylık sürede bir karara bağlar.

Hangi Koşullarda Komisyona Başvurabilirsiniz?

Ortada talep yapılacak bir sigorta şirketi olması ve bu sigorta şirketinin her ne sebeple olursa olsun haklı talebinizi tazmin etmemesi veya tazminat için yetersiz teklif’de bulunması durumunda komisyona başvurabilirsiniz.

Komisyona Başvuru Şartları Nelerdir?

• Ortada aleyhine başvuru yapılacak bir Sigorta şirketi olmalı

• İlgili sigorta şirketine, tazmin edilmek için başvurmuş ancak başvuru tarihinden itibaren 15 gün içerisinde olumlu cevap almamış olmanız.

• İhtilaflı konu Mahkemeye intikal etmemiş olmalı

Detaylı bilgi için 228 0937 numaralı telefon ile Sigorta Tahkim Komisyonu'na ulaşabilirsiniz.

Komisyona Başvuru Nasıl Yapılır?

Komisyondan veya http://www.kksrsb.org/site/sayfa.aspx?pkey=27web sayfasından temin edilebilecek matbu başvuru formu doldurulup şahsen veya avukat aracılığı ile komisyon sekreterliğine verilir. Detaylı bilgi için 228 0937 numaralı telefon ile Sigorta Tahkim Komisyonu'na ulaşabilirsiniz.

Başvuru için Gerekli evraklar nelerdir?

• Kimliğiniz

• Hasar görmüş Aracınız veya malınızın kayıt belgesi

• Polis Raporu

• Yaralanma nedeni ile tazminat talep edilmesi durumunda Doktor raporu

• Hasar veya zararınızı kanıtlayan tüm belgeler

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2019, 10:35