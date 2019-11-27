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Talepler mektupla Erdoğan'a iletilecek

Talepler mektupla Erdoğan'a iletilecek
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Dernekler Paltformu, Berlin görüşmesinde , 51 yıldır devam eden sonuçsuz federasyon görüşmelerinde  bir arpa boyu yol gidilemediğinin  bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Milli Dernekler Platformu  adına açıklama yapan Rauf Raif Denktaş ve Düşüncelerini Yaşatma Derneği Başkanı Latif Akça, “Biz Kıbrıs Türk halkı olarak artık bu yalanları dinleyerek zaman kaybetmek  istemiyoruz” diyerek, Milli Dernekler Platformu olarak taleplerini ve  düşüncelerini içeren mektubu yarın saat 11.00’de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan’a iletilmek üzere  Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliğine takdim edeceklerini kaydetti.

Akça, 51 yıldır sürdürülen ve her defasında Rumların uzlaşmaz tavırları yüzünden çözüme ulaşmayan  Kıbrıs müzakerelerinden  sadece Kıbrıs Türk halkının zarara gördüğünü kaydetti.

Akça, Platform olarak Kıbrıs Türk halkına uygulanan ve bir insanlık suçu olan  haksız ambargo ve ızolasyonların kaldırılmasını talep eden  ilk mektubu  BM Genel Sekreteri Guterres’e ilettiklerini kaydederek, AB ve BM’nin  Kıbrıs Türk halkını dünyadan tecrit etmesine son verilmesinin en önemli talepleri olduğunun altını çizdi.

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