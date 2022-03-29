Talihli Lefkoşa'dan...

Piyangolar Birimi tarafından yapılan Devlet Piyangosu çekilişinde 1 milyon 125 bin TL’lik büyük ikramiye 49067 numaralı bilete isabet etti.

Piyangolar Birimi’nden verilen bilgiye göre, bilet, Lefkoşa bayilerinden Serdar Kumru tarafından satıldı.

Piyangolar Birimi, resmi web sitesi “piyangolar.gov.ct.tr” adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşılabileceğini de bildirdi ve resmi adresten kontrol yapmadan biletlerin atılmaması uyarısında bulundu.

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 8 Nisan’da gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 350 bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 25 TL olarak, bugünden itibaren satışa sunuldu.