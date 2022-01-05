Tamamı yerel 720 pozitif vaka

Tamamı yerel 720 pozitif vaka
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KKTC'de toplam 22.824 test yapıldı, tamamı yerel 720 pozitif vakaya rastlandı, 1kişi vefat etti, 229 kişi taburcu edildi

Son 24 saatte yapılan test sayısı 22.824 olup, tamamı yerel 720 pozitif vakaya rastlanmış,1 kişi vefat etmiş, 229 kişi taburcu edilmiştir. 

357 kişi Lefkoşa, 107 kişi Girne, 222 kişi Gazimağusa, 10 kişi Güzelyurt, 10 kişi İskele, 14 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

5 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 22.824  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 720  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:  

Yerel Vaka Sayısı: 720 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 229 

Bugün Kaybedilen Hasta:  1 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.820.703 

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Toplam Vaka Sayısı: 38.370  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 33.842  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4387   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 59  

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 4318  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 143    

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 10  

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3719 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 732   
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 371   

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5390 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 105906

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