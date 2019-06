Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi’nde mezuniyet

Çeşitli meslek dallarından ekonominin ihtiyaç duyduğu 74 çırak ve 75 yetişkin öğrenci, düzenlenen mezuniyet töreniyle Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi’nden mezun oldu.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, önceki akşamki mezuniyet töreni öncesinde öğrenci fotoğraflarının yer aldığı resim sergisinin açılışı da yapıldı.

Mezuniyet töreninde ilk olarak merkezin elektrik elektronik atölyesinin oluşturulmasına katkı yapan K. T. Elektrik Müteahhitleri Birliği Başkanı Bora Karaçam’a ve otomotiv mekanikerliği atölyesinin oluşturulmasına katkı yapan K. T. Oto Tamirciler Birliği Başkanı Erkut Kıranoğlu ve Asbaşkanı Hasan Akanay’a teşekkür belgeleri takdim edildi.

Mezuniyet töreni açılış konuşmalarının ardından dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri ve hediyelerinin takdimi ile devam etti. Tören, çırak ve yetişkin eğitimi öğrencilerine diplomalarının verilmesi, havai fişek gösterisi ve keplerin havaya atılmasıyla son buldu.

Törende, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, KTEZO Başkanı Mahmut Kanber, KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, Merkezin Müdürü Özgür Çakmak birer konuşma yaptı.

ÇAVUŞOĞLU: “GENÇLERİN İŞ EDİNMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu yaptığı konuşmada, Çıraklık ve Yetişkin Eğitimi Merkezi’nin büyüyen fikirler, büyüyen gençler ve büyüyen binalarla bugün bu noktaya geldiğini belirtti.

Çavuşoğlu, bir ülkede 50 binin üzerinde çalışma izinli yabancı işgücü varsa ve istatistiklere göre 10 bin ile 15 bin arasında da işsiz varsa, burada bir sorun olduğunu belirtti.

Bu ülkede doğan her çocuğun bu ülkede yeri olduğu gibi yaşayabilmek ve ülkesine hizmet edebilmek için de bir mesleği olması gerektiğini belirten Çavuşoğlu, göç sorununu eğitim ile ve çalışma hayatını düzenleyerek aşmak gerektiğini vurguladı.

Mesleki teknik eğitime ilginin nasıl artırılabileceği üzerine bakanlık olarak çalışma başlattıklarını, ülkede genel ortaöğretime gitme oranının yüzde 63, mesleki teknik eğitime gitme oranının ise yüzde 37 olduğunu belirten Çavuşoğlu, gelişmiş tüm ülkelerde bu oranın tam tersi olduğunu hatırlattı.

Bu oranın KKTC’de de artması için sektörlerle iş birliği yaparak eğitim yoluyla gençlerin mesleklere yönelmesini sağlayacaklarını kaydeden Çavuşoğlu, hem sayısal hem de nitelik olarak mesleki eğitimin kapasitesini artıracaklarını, ayrıca KTEZO ile yapacakları iş birliği sayesinde de bu eğitimin beş ilçede yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini ifade etti. Çavuşoğlu, bu süreçte ilk adımı Mağusa bölgesi için atacaklarını ve çıraklık eğitimini Mağusa bölgesinde başlatacaklarını açıkladı.

Taşıma suyla değirmenin dönmeyeceğini, toplumun ihtiyaç duyduğu işgücü kollarında gençlerin meslek edinmesi için gerekli çalışmaları yürüteceklerini belirten Çavuşoğlu, bakanların, kişilerin geçici olduğunu dolayısıyla ortak akıl ve iş birliği ile kalıcı ve sürekliliği olan politikaların yaratılması ve sürdürülmesi gerektiğini belirtti. Çavuşoğlu, “bu çalışmaları yalnız ben değil, yalnız sen değil biz olursak birlikte yapabiliriz, başarabiliriz” diyerek sözlerini tamamladı.

SUCUOĞLU: “İŞÇİYLE İŞVERENİ BULUŞTURACAĞIZ”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, yerel işgücünün istihdam edilmesine yönelik bakanlığın yaklaşık 13 farklı sektörde verdiği desteğin daha da zenginleştirilerek devam edeceğini kaydetti. Sucuoğlu, 16-20 yaş arasında gençlerin istihdam edilmesine yönelik çalışma yürüttüklerini ve bakanlıkta oluşturacakları havuzda bu gençlerin iletişim bilgilerinin yer alacağını ve bu kişilerle işverenleri buluşturacaklarını açıkladı.

Bakan Sucuoğlu, turizm sektöründe çalışan sayısının 16 bin 977 olduğunu, bunun yüzde 20’sini yurttaşların oluşturduğunu, yani yaklaşık 3 bin kadar kişinin yerli istihdam olduğunu ancak geriye kalan ihtiyacın ise dışardan gelen işgücü ile karşılandığını belirtti.

Sucuoğlu, bu durumun değişmesi gerektiğini ve gençlerin istihdamının artırılması için bakanlık olarak gerekli çalışmaları yürüteceklerini söyledi. Mesleki eğitimin önemine değinen Sucuoğlu, Avrupa ülkelerinde mesleki eğitime olan yönelmenin yüzde 70, düz liselere olan yönelmenin ise yüzde 30 olduğunu ancak ülkemizde bu oranın tam tersi şeklinde olduğunu ve bu oranın değişmesi gerektiğini kaydetti.

Merkez’den pırıl pırıl gençlerin mezun olduğunu belirten Sucuoğlu, burada bir başarı olduğunu ve bu başarının da enerji dolu, inançlı bir kadro ile sağlandığını kaydetti.

HARMANCI

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ise yaptığı konuşmada, bu ülkenin geleceğine tırnaklarını geçirmiş bireyleri selamladığını, aslında bu ülkeye kök salabilmek için, bu ülkeden ayrılmamak, bu ülkede işini ve aşını kazanabilmek için mücadele verildiğini belirtti.

KTEZO ile LTB’nin farklı iş birlikleri bulunduğunu hatırlatan Harmancı, birçok projeyi birlikte başardıklarını da ifade etti. Teknolojinin geliştiğini, günümüzün ve çağımızın doğru anlaşılması gerektiğini söyleyen Harmancı, yapılan bir araştırmada bundan 20 yıl sonra rutin mesleklerin neredeyse yarıdan fazlasının kaybolacağını dolayısıyla çağa adapte olunmazsa, eğitim sistemleri bu süzgeçten geçirilip yenilenmezse çağın takip edilemeyeceğini, kaybedileceğini ifade etti.

Harmancı, (dünyadaki örneklere bakıldığında) 6 yaşından itibaren çocukların robotlara emir verebilmek için kodlama eğitimi aldığını, genç yaştaki çocuklara ise bu eğitimleri Oda ile işbirliğinde vermek istediklerini kaydetti.

Harmancı konuşmasında otomotiv sektöründe bir kadının da eğitim alarak mezun olduğunu görmenin mutluluk verici bir durum olduğunu da belirtti.

KANBER: “MEZUN VERMEK SEVİNDİRİCİ FAKAT YETERLİ DEĞİL”

Ülkede 50 binin üzerinde yabancı işgücü olduğunu vurgulayan KTEZO Başkanı Mahmut Kanber, Çıraklık ve Yetişkin Eğitimi Merkezi’nin her yıl 100 kişinin üzerinde mezun vermesi ve bu kişilerin istihdam edilmesinin kendilerini sevindirmesine rağmen bu durumun ülke ekonomisinin ihtiyaçları açısından yeterli olmadığını belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yerel istihdamı desteklemeye yönelik teşviklerinin çeşitlendirilerek daha da artırılması gerektiğini kaydeden Kanber, bu teşviklerde işveren boyutunun da düşünülmesi gerektiğini vurguladı.

Kanber, her yıl 500 kişinin üzerinde mezun verebilme kapasitesi olan bir okul inşa ettiklerini ve Oda olarak 9 yıldır gençlerin ve yetişkinlerin meslek sahibi olması ve istihdam edilmesi için sorumluluk üstlendiklerini kaydetti.

Oda’nın meclisten geçen yasasına da değinen Mahmut Kanber, yeni yasa ile Odanın kapasitesinin daha da artacağını, iş hayatını, işyerlerinin belli standartlar çerçevesinde belirlenmesi çalışmalarını yürütme noktasında tüm kadrolarıyla hazır olduklarını kaydetti.

TULGA: “GENÇLER GELECEĞE DAHA UMUTLA BAKIYOR”

KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga yaptığı konuşmada, teknolojinin gelişmesiyle bilginin öneminin arttığını, bu bağlamda eğitimin ve meslek edinmenin daha da önemli hale geldiğini vurguladı.

Tulga, meslek sahibi oldukları için çırak ve yetişkin gençlerin geleceğe daha umutla baktıklarını ifade etti.

100 metrekarelik bir alandan yola çıkıldığını ancak inat, inanmışlık ve sonuna kadar yürüttükleri işlerin takibi ile sonuç aldıklarını ifade eden Hürrem Tulga, bugün 1626 metrekarelik alanda 8 sınıf ve 4 atölyelerinin bulunduğunu kaydetti. Tulga, bu umudun bugün yeşerdiğini ve ayaklarının üzerinde durabildiklerini belirtti.

ÇAKMAK: “CANLA BAŞLA ÇALIŞTIK…”

Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitimi Merkezi Müdürü Özgür Çakmak ise, çırak öğrencilere 40 farklı meslek dalında eğitim verdiklerini, ülkede ilk kez Barista ve Otomotiv Mekanikerliği alanında yetişkinlere yönelik eğitimleri başlattıklarını kaydetti.

Çakmak, sorgulayan, daha iyisi için araştıran, kendini geliştirmeyi amaç, eğitimi bu iş için araç olarak gören öğrenciler yetiştirme felsefesi doğrultusunda canla başla çalıştıklarını söyleyerek, merkezin tüm paydaşlarına teşekkürlerini sundu, gençlere bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi.