Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Hukuk Fakültesi ile Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı Hukuk Kulübü tarafından, Hukuk Fakültesi’nde “Tanınmamış Devletler İnsan Hakları Hukuku ile Bağlı Mıdır?’’ konulu seminer düzenlendi.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Hukuk Kulübü’nün başlatmış olduğu “Adaletsizlikle Dertlenerek İlgilenen İnsan: Kültürlü Hukukçu Seminerleri Dizisi’’nin dördüncüsü olan seminerde, konuşmacı olarak katılan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Erçakıca, devletin tanımını yaparak; tanınmış devlet ve tanınmamış devlet ayrımlarını dinleyicilerle paylaştı.

Birleşmiş Milletler’in konu ile ilgili karar ve raporları katılımcılara aktarılarak söz konusu metinlerin insan hakları ile bağlantıları kurulan seminerin sonunda katılımcıların sorularını yanıtlayan Erçakıca’ya DAÜ Hukuk Kulübü Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Nazime Beysan tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

HUKUK FAKÜLTESİ BAŞARILI ÖĞRENCİLERİNE YÜKSEK ŞEREF VE ŞEREF BELGESİ TAKDİM TÖRENİ DÜZENLEDİ

DAÜ Hukuk Fakültesi, 2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi Yüksek Şeref ve Şeref Belgesi almaya hak kazanan öğrencilerine ödül töreni düzenledi.

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turgut Turhan, öğrencileri geçirdikleri başarılı dönem için kutlayarak, yüksek şeref ve şeref belgesi almanın önemine vurgu yaptı, öğrencilere başarılarının devam etmesi temennisinde bulundu.

Açılış konuşmasının ardından başarılı olan öğrencilere belgeleri Prof. Dr. Turgut Turhan, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Arzu Alibaba ile Yrd. Doç. Dr. Hakan Bilgeç, Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Ulaş Gündüzler, Yrd. Doç. Dr. Nazime Beysan, Yrd. Doç. Dr. Emine Koçano Rodoslu, Öğretim Görevlisi Nail Gün ve İletişim Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bahire Özad tarafından takdim edildi.