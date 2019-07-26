Tapu ve Kadastro Dairesi'nden "kadastro yenileme çalışması" duyurusu

Tapu ve Kadastro Dairesi , Kadastro Yenileme Çalışmalarının başlatıldığını duyurdu.

Proje kapsamında tüm kadastro parsellerinin, fasıl 327 Vergi Kadastro Yasasının 2. Ve 3. Maddeleri uyarınca yapılan emirnameye göre mevcut kadastro haritalarının ve tapu kayıtlarının sayısallaştırılması amacıyla yeniden ölçülmesi gerekliği olduğu belirtildi.

Güncellenen parseller 2 ay boyunca Muhtarlık ofisinde ilan edilecek.

İtirazı olması halinde Kadastro Müdürlüğüne başvuru yapılması gerekiyo

Konuyla alakalı olarak Tapu ve Kadastro Dairesinden bilgi alınabileceği kaydedildi.

Çalışmalar şu anda; LEFKOŞA - Metehan, Ortaköy, Göçmenköy, Marmara, Gelibolu, Kumsal, Dereboyu, Köşklüçiftlik, Yenişehir ve Çağlayan Mahallelerinde devam ettiği açıklandı.