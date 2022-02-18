“Tarife uygulamasının kaldırılması kararı geri alınmalı”

Kıbrıs Türk Enerji Verimliliği Derneği, Kıb-Tek’in “tarife uygulamasının kaldırılması” kararının geri alınması çağrısında bulundu, ülkede zaman kaybetmeden enerji verimliliği odaklı yatırımların yapılması, tüketim tarafında ise fırsat eşitliğini gözetecek verimlilik uygulamalarının hayata geçmesi gerektiğini kaydetti.

Dernek başkanı Görkem Çelik yazılı açıklamasında, Kıb-Tek’te uzun süredir “plansız ve anlık karar politkası” olduğunu savundu ve gelinen noktanın artık bilimsel olarak kabul edilebilir sınırları aştığını kaydetti.

Kıb-Tek yönetim kurulunun “tarife uygulamasını kaldırma” kararını, “enerji planlamasında keyfi bir adım” olarak adlandıran Çelik, şöyle devam etti:

“Dünyada tartışmasız şekilde kabul edilerek uygulanmakta olan enerji verimliliği politikaları aynı zamanda arz güvenliğinin de vazgeçilmez bir parçası durumundadır. Akıllı sayaçlar enerji verimliliği uygulamaları için oldukça önemli olan, tarifelendirmeye olanak vererek, tüketimin az olduğu saatlere tüketicinin yönlendirilmesini ve Kıb-Tek’in anlık tüketim ihtiyacı sebebi ile yapması gereken yatırımı önelmesini/ertelemesini sağlayan bir araçtır. Dolayısı ile yatırımı da toplumun ödeyeceği noktasından hareket edersek, topluma oluşacak ekstra bir zammın önüne geçilmesini sağlar.

Ülkemizde kullanılan tüm sayaçların akıllı olması ne yazık ki uygulamada olan sistemin akıllı olmasını sağlayamamaktadır. Yönetim mekanizmasının çağdaş ve bilimsel akıldan uzak hareket etmesi akıllı sayaçları dahi etkisiz kılmakta, tabiri caizse akıllarını yok etmektedir. Akıllı sayaca sahip olup tarife uygulaması yapmaktan uzaklaşmak trajikomik bir adımdır.”

Çelik, ülkede elektrik enerjisi konusunda alınacak kararlarda daha fazla hata yapma lükslerinin olmadığı gibi Kıb-Tek’in kötü yönetilmeye ve toplumun da bu hata ve kötü yönetimin faturasını ödemeye dayanma gücü kalmadığını işaret etti.

Enerji arzında, iletim ve dağıtımda, her noktada ciddi sorunlar yaşandığını, çok büyük yatırım açığının oluştuğunu ve KIBTEK’in önemli mali hatalarla iflasa sürüklendiği gerçeğinin kabul edilmesi gerektiğini ifade eden Çelik, şöyle devam etti:

“Zaman kaybetmeden enerji verimliliği odaklı yatırımların yapılması, tüketim tarafında ise fırsat eşitliğini gözetecek verimlilik uygulamalarının hayata geçmesi gerekmektedir. Bu sebeple ivedi olarak 17.02.2022 tarihinde alınan tarife uygulamasının kaldırılması kararının geri alınarak, daha etkin bir tarife yönetiminin devreye alınması son derece gerekli ve önemlidir. Ayrıca, 1 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe gireceğinin açıklanmasına rağmen yürürlüğe girmeyen ve KIBTEK Dağıtım Sisteminde Reaktif Kayıpların Azaltılması ve Güç Kalitesinin Yükseltilmesini amaçlayan Nizamname’nin ertelenmeksizin uygulamaya girmesi için tüm yetkilileri göreve çağırıyoruz. Bunlara ek olarak, enerji politikasını belirleyecek ve ülkeye yön verecek bir enerji üst aklının, özerk bir kurul veya kurumunun, ivedi oluşturularak hayata geçirilmesinin gerekliliğini atılan her yanlış adımda tekrardan karşımıza geldiği için hatırlatmak istiyoruz.”