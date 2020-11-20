Tarihi “Bedford” otobüsler yeniden yollarda

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), Kıbrıs’ın sembolü haline gelen tarihi “Bedford” otobüslerini kullanmaya başladı.

1940’lı yıllarda Adaya getirilen ve Kıbrıs’ın sembolü haline gelen tarihi “Bedford” otobüsler, ARUCAD’ın girişimiyle yeniden yollara çıktı.

ARUCAD’dan verilen bilgiye göre, ARUCAD Kıbrıslıların seyahat ederken kullandığı Bedford otobüsleri yenileyerek tekrar kültüre kazandırdı.

VEHBİ

ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, “Adamıza özgü kültürel değerlerimizi yeniden canlandırmak adına Kıbrıs’ın sembolü haline gelen ‘Bedford’ otobüsleri restore ederek kullanmaya başladık. 1940’lı ve 50’li yıllarda genellikle şehre inmek için kullanılan otobüslerde çoğumuzun anısı var. Toplumun hafızasında yer etmiş bu tarihi otobüslerin yeniden yollarda olmasından dolayı Üniversite olarak mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Rektör Vehbi, projeyi hayal edip ortaya çıkaran ve gerçekleşmesini sağlayan ARUCAD Kurucusu Erbil Arkın’a ve Sinan Arkın’a teşekkür etti.