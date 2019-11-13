Tarihi geçmiş ve mevzuata aykırı 715 bin TL'lik ürün müsadere

Ticaret Dairesi İç Ticaret Şubesi denetçileri, yıl başından 31 Ekim’e kadarki süreçte, 5 bin 324 iş yerini denetleyerek, toplam 714 bin 789 TL değerinde malı müsadere etti.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Ticaret Dairesi'ne bağlı İç Ticaret Şubesi denetçileri Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy'un talimatıyla ülke genelinde denetimlerini sıklaştırdı.

Market, restoran ve kafelerde denetimlerini artırarak sürdüren Ticaret Dairesi, denetimlerde marketlerde son kullanma tarihi geçmiş, etiketi olmadan satış yapılan ürünler, ambalajı bozulmuş ürünler, rafta farklı kasada farklı fiyat uygulamalarını kontrol etti.



Denetimler sırasında toplam 714 bin 789.00 TL değerinde mal müsadere edildi. Bunun yanında kurallara uymayanlar için de cezai işlem yapıldı. 305 bin 108.00 TL’lik cezai işlemin yapıldığı denetimlerde; etiket şartlarına uymayan ancak sağlık açısından sakıncası bulunmayan ürünlerden 8 bin 637 TL’lik kısmı Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı çocuk yuvalarına bağışlandı.



TAÇOY'DAN AÇIKLAMA



Denetimlerle ilgili açıklama yapan Bakan Taçoy, "Halkımızın sağlığı önceliğimizdir" dedi.

Bakan olduktan sonra denetlemeler konusunda hassas olduğu yönünde talimatları olduğunu ifade eden Taçoy, "Yapılan denetimler sonucunda hem müsadere işlemleri hem de cezai işlemler uygulanmıştır. Doğru adımlarla bu süreçlerin takipçisi olacağız. Bizim istediğimiz cezai işlemler yapmak değildir. Ama kurallara uymayanlara da asla tolerans sağlanmayacaktır" dedi.



Denetçilerin çalışmalarını da tebrik eden Taçoy, "Denetimlerde görev alan denetçilerimizin de özverili çalışmalarını yakından takip ediyorum" diye konuştu.