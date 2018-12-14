“Tarihi mirasa özen gösterilmeli”

Ülkede sürekli uçak konuşlandırılmasının turizm için önemli olduğunu belirten Fikri Toros, Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu’nun tanıtım etkinliklerini takip ettiğini ve başarılı bulduğunu söyleyerek, tanıtım ve reklamların geliştirilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Tarihi mirasa özen gösterilmesi gerektiğini belirten Toros, “Tarihi mirasa gereken önemi yeterince vermiyoruz. Turizm Bakanlığı bunu öncelikler arasına almalı” dedi.

Agro turizm, tarihi şehir ve butik oteller için teşvik sistemlerinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyleyen Toros, “Teşviklere ön koşul da konmalı. Yerli istihdam ve yerli ürünlerin kullanılması da ön koşullar arasında olmalı. Biz emeğin yüzde 87’sini ithal ediyoruz. İthal emeğin olduğu bir sektör devlete nasıl bir kazanım getirir ki bu sektöre teşvik edilsin” dedi.

Otellerdeki “her şey dahil” uygulamasının kriterlere dayandırılması gerektiğini ifade eden Toros, “Sayın Bakan bu konuya da eğilmeli. Bu uygulama her yerde olmamalı” şeklinde konuştu.

Şans oyunlarına ve ülkede düzenlenen kongrelere işaret eden Toros, “Sağlık, kültür ve agro alanlarında ürün geliştirmek ve onları tanıtıma katmamız şart. Ülkeye yeni pazarlar katmak gerekli” dedi.