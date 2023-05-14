Tarım Bakanı Oğuz Çiftçiler Günü’nü kutladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, çiftçilerin, ülkenin kalkınmasında, ekonominin büyümesinde önemli rol oynadığını belirterek, hükümet olarak çiftçilerin mağdur olmaması için gerekli çalışmaları yürüttüklerini kaydetti.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Oğuz’un mesajı şöyle:
Hükümetimiz ve bakanlığımız çiftçilerimizin mağdur olmaması için gerekli çalışmaları sürdürürken, çiftçilerimize yönelik hibeler ve desteklerle onların güçlenmesine katkı koymaktadır. Çiftçilerimiz, ülkemizin kalkınmasında, ekonomimizin büyümesinde önemli rol oynamaktadır.
Alın teri ve emeğini soframıza taşıyan çiftçilerimiz, tarımsal üretimin sürekliliğin sağlanmasında başı çekerken, üretimlerini ne zor şartlar altında sürdürdüklerinin farkındayız.
Tüm zorluklara rağmen üretime devam eden, elinin değdiği her şeyi güzelleştiren, emeğini üretime dönüştüren tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü kutlarım.”