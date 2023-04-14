Tarım Bakanı Oğuz geliri yüksek ürünlerin üretiminin arttırılması gerektiğini belirtti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Kırsal Kalkınma Kadın Kooperatifi (4K KOOP)’u kabulünde, geliri yüksek ve ithal ürünlerin üretiminin arttırılması gerektiğini vurguladı.

Dursun Oğuz, 4K KOOP Başkanı Deniz Solyalı ve yetkililerinin yer aldığı bir heyeti kabul etti. Kabulde yaptığı konuşmada Oğuz, 4K KOOP’un büyük bir yol kat ettiğini görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 4K KOOP’un ürünlerini pazarlamada gösterdikleri özverinin örnek teşkil ettiğini kaydeden Oğuz geliri yüksek ve ülkeye ithal edilen ürünlerin üretilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Çeşitliliğin büyük önem arz ettiğini belirten Oğuz, ekimin de üretimin de planlamasının yapılmasının şart olduğunu vurguladı. Bakan Oğuz, Bakanlık olarak 4K KOOP’a gerekli desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.

-Solyalı

4K KOOP Başkanı Deniz Solyalı ise Bakanlığın desteğiyle her geçen gün daha da büyüdüklerini söyledi.

Solyalı, amaçlarının marka değeri yüksek ürünler üretmek ve turizm sektörünü çarkın içerisine katmak olduğunu söyledi.

Kooperatiflerin üstlendikleri rolün büyüklüğünden bahseden Solyalı, bu yıl 2 milyon 500 bin çilek fidesi dikimi gerçekleştirdiklerine dikkati çekti.