Tarım Bakanı Oğuz, GİKAD üyeleriyle görüştü

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) Başkanı İçim Kavuklu ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Oğuz'a yürütmekte oldukları çalışmaları anlatan dernek yetkilileri, aromatik bitki üretimine ilişkin bilgi verdi. Dernek yetkilileri, aromatik bitki yetiştiriciliğinden başarılı sonuçlar elde edilmesi için uygun çeşit ve materyal konularında Bakan Oğuz’dan yardım talebinde bulundu.

Tarım Bakanı Oğuz ise, aromatik bitkiler konusunda Tarımsal Araştırma Enstitüsü bünyesinde bulunan çeşit ve denemelerle ilgili bilgi verdi.

Tarımsal Araştırma Enstitüsü istasyonlarında ülkeye uygun aromatik bitkilerin çoğaltılarak, ülke ekonomisine katma değer yaratması için üretim yapılabileceğini belirten Bakan Oğuz, tarımda bu şekilde alternatif olacak ürün yetiştiriciliği ile ekonomik anlamda gelir çeşitliği sağlanacağını ifade etti.

Bakan Oğuz, sivil toplum örgütleriyle birlikte yürütülecek eğitim ve bilinçlendirme kampanyalarıyla birlikte aromatik bitki üretiminin gelişmesinin sağlanabileceğini kaydetti.