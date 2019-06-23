Tarım Bakanı Oğuz, Kaleburnu köyünde

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Kaleburnu köyünde küçükbaş hayvan üreticileri ile bir araya geldi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Tarım Bakanı Oğuz’a, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları da eşlik etti.

Tarım Bakanı Oğuz, ziyarette, küçükbaş hayvan üreticilerinin sorunlarını dinledi.

Oğuz, özellikle küçükbaş hayvan hastalıkları ile mücadele ve hastalıklardan dolayı ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik hayvancılarla görüş alışverişinde bulundu.

Ziyarette, Veteriner Dairesi Müdürü Hüda Hüdaoğlu ve Veteriner Dairesi Bölge temsilcisi de hazır bulundu.