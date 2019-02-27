Tarım Bakanlığı, hayvancılara önerilerini açıkladı

Tarım Bakanlığı, hayvancılara önerilerini açıkladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği yönetimine büyükbaş sütüne verilecek destek miktarının yeniden düzenlenmesi amacıyla sunduğu önerileri açıkladı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

 “Önceki gün başlayan görüşmeler sonucunda, büyükbaş sütüne verilecek destek miktarlarının yeniden düzenlenmesi amacıyla hazırlanarak Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği yönetimine önerilen tutarlar aşağıdaki gibidir:

2000 lt/gün 40 kuruştan 45 kuruşa

2000 – 4000 lt/gün 18 kuruştan 22 kuruşa

4000 – 6000 lt/gün 9 kuruştan 10 kuruşa”

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