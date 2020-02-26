Tarım Bakanlığı ile Kamu-iş arasında sütek toplu iş sözleşmesi imzalandı

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı arasında, Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, sözleşmeye Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Kamu- İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, SÜTEK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özdeğirmenci ve SÜTEK Müdürü Mehmet Karadayı imza koydu.