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Tarım Bakanlığı ile Kamu-iş arasında sütek toplu iş sözleşmesi imzalandı

Tarım Bakanlığı ile Kamu-iş arasında sütek toplu iş sözleşmesi imzalandı
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Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı arasında, Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, sözleşmeye Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Kamu- İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, SÜTEK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özdeğirmenci ve SÜTEK Müdürü Mehmet Karadayı imza koydu.

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