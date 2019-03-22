Tarım Bakanlığı'ndan Kalavaç'ta eğitim

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde, tarla günü ve gece eğitimlerine Kalavaç köyünde devam edecek.

Tarım Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 27 Mart Çarşamba günü saat 16.00’da Kalavaç’ta Mustafa Şila’nın arazisinde üreticilerle toplanılarak, Tarım Dairesi tarafından tahıl üretimi, ekimden hasada kadar geçen süreç ve yaşanan sorunlar ile ilgili eğitim verilecek.

Aynı gün saat 18:30’da Kalavaç İlkokulu’nda üreticilere, yine Tarım Dairesi tarafından, gece eğitimi verilecek.

Açıklamada, eğitimlerin, bölgedeki tüm üreticilere açık olacağı kaydedildi.