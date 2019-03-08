Tarım Dairesi eğitim çalışmalarına Cihangir köyü ile devam edecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde, tarla günü ve gece eğitimini önümüzdeki hafta Cihangir köyü ile sürdürecek.

Bu çerçevede, 13 Mart Çarşamba günü saat 15.00’de Cihangir’de Necati Özcihangirli’nin zeytinliğinde üreticilerle toplanılarak, Tarım Dairesi tarafından zeytin yetiştiriciliği, budaması, bakımı, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılardan korunması ile ilgili eğitim verilecek.

Aynı gün saat 18:00’de Tuncay Alptekin’in kahvehanesinde üreticilere, yine Tarım Dairesi tarafından, aynı konuda gece eğitimi verilecektir. Eğitimler, bölgedeki tüm üreticilere açıktır.