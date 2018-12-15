Tarım Dairesi eğitim çalışmalarına İskele ile devam edecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde, tarla günü ve gece eğitimini önümüzdeki hafta İskele köyü ile sürdürecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada bu çerçevede, 19 Aralık Çarşamba günü saat 15.00’de İskele’de Ömer Baturay ve Gürsel İlerici’nin arazisinde üreticilerle toplanılarak, Tarım Dairesi tarafından arpa ve buğday ekimi, bakımı, hastalıklar ve zararlılarla mücadele ile ilgili eğitim verileceği kaydedildi.

Aynı gün saat 18:00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde üreticilere, yine Tarım Dairesi tarafından, arpa ve buğday ekimiden hasatına kadar geçen süreçle ilgili gece eğitimi verilecek, eğitimler, bölgedeki tüm üreticilere açık olacak.