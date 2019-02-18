Tarım Dairesi eğitim çalışmalarına Vadili köyü ile devam edecek

Tarım Dairesi eğitim çalışmalarına Vadili köyü ile devam edecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde, tarla günü ve gece eğitimini bu hafta Vadili köyü ile sürdürecek.

Bu çerçevede, 20 Şubat Çarşamba günü saat 16.00’da Vadili’de Salih Kasap’ın zeytinliğinde üreticilerle toplanılarak, Tarım Dairesi tarafından zeytin yetiştiriciliği, budaması, bakımı, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılardan korunması ile ilgili eğitim verilecek.

Aynı gün saat 18:00’de Vadili Belediyesi Kültür Evi’nde üreticilere, yine Tarım Dairesi tarafından, aynı konuda gece eğitimi verilecektir. Eğitimler, bölgedeki tüm üreticilere açıktır.

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