Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde tarla günü ve gece eğitimini bu hafta Güvercinlik köyünde sürdürdü.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, “Tarım İlaçlarının Etkin ve Güvenli Kullanımı” ile “Bitki Koruma Makineleri ve Kalibrasyonu” konularındaki eğitim dün verildi
TARIM DAİRESİ EĞİTİM ÇALIŞMALARINI GÜVERCİNLİK’TE SÜRDÜRDÜ
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde tarla günü ve gece eğitimini bu hafta Güvercinlik köyünde sürdürdü.
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