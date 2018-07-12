TARIM DAİRESİ EĞİTİM ÇALIŞMALARINI GÜVERCİNLİK’TE SÜRDÜRDÜ

TARIM DAİRESİ EĞİTİM ÇALIŞMALARINI GÜVERCİNLİK’TE SÜRDÜRDÜ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde tarla günü ve gece eğitimini bu hafta Güvercinlik köyünde sürdürdü.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, “Tarım İlaçlarının Etkin ve Güvenli Kullanımı” ile “Bitki Koruma Makineleri ve Kalibrasyonu” konularındaki eğitim dün verildi

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