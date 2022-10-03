Tarım Dairesi yerli ve ithal birer üründe limit üstü kalıntı tespit etti

Tarım Dairesi, haftalık ithal ve yerli üretim gıda denetimlerinde yerli ve ithal birer üründe limit üstü kalıntı tespit etti.

Tarım Dairesi, 22-29 Eylül tarihleri arasında yapılan ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak, Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine göre değerlendirildi.

göre, ithal ürünlerde 59 numunede 58 numune temiz çıkarken, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlanıldı.

Halil Kasap Paz. ait Taze Fasulyede limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.

Yerli ürünlerde 11 numunede 10 numune temiz olup Güzelyurt sakini Kürşat Can’a ait Narda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı durduruldu.