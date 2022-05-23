Tarım Dairesi zeytin ağaçlarının ilaçlanması konusunda uyarıda bulundu

Tarım Dairesi, yağlık ve sofralık olarak üretimi yapılan zeytinin ülke ekonomisi açısından büyük öneme sahip olduğu hatırlatarak, zeytin ağaçlarında kullanılacak ilaçların “tarim.gov.ct.tr” adresinden kontrol edilmesi uyarısında bulundu.

Konuyla ilgili Daireden yapılan yazılı açıklamada, “Zeytin ağaçlarına zarar veren birçok hastalık ve zararlı bulunmakta olup, zamanında uygun teknik ve uygun pestisitlerle yapılmayan mücadele gerek verim gerekse kalite yönünden ciddi kayıplara sebep olmaktadır” denildi.

Zeytinlerde zarara yol açan organizmalara karşı hangi bitki koruma ürünlerinin kullanılabileceği hususunda Tarım Dairesince mücadele programları hazırlandığı anımsatılan açıklamada bu listenin “tarim.gov.ct.tr” adresinde, “Zeytin Hastalık ve Zararlılarına Karşı Kullanılan Bitki Koruma Ürünleri Listesi” adı altında yayınlandığı kaydedildi.

Açıklamada önceki yıllardan elde kalmış bitki koruma ürünleri kullanılırken dikkatli olunması da istendi, tavsiye dışı ürünlerin kullanılması ve tespit edilmesi halinde hem zeytin ürünleri hem de zeytinyağlarının imha edileceği vurgulandı.