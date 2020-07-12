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Tarım Dairesi’nden suç duyurusu ve halka uyarı

Tarım Dairesi’nden suç duyurusu ve halka uyarı
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Tarım Dairesi daha önce imha kararı verilen ve hasat yapılmasına izin verilmeyen Mevlevi’de U.K’ye ait molehiya tarlasından hasat yapıldığının tespit edildiğini açıkladı ve sözkonusu kişiden molehiya almış olanları uyardı.

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamada, Tarımsal İlaçların Denetimi Hakkında yasa uyarınca denetim ve kontrollerini titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi. Açıklamada, bugün, Tarım Dairesi’ne yapılan bir ihbar neticesinde, Tarım Dairesi müdürü ve ekibi tarafından yapılan incelemelerde, tavsiye dışı bitki koruma ürünü kullanımı sebebiyle 8 Temmuz’da yasanın 30. Maddesi tahtında imha kararı verilen ve hasat yapılmasına müsaade edilmeyen Mevlevi’deki U.K.’ye ait molehiya arazisinde kesim yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

 Tarım Dairesi ve yetkililer tarafından şahıs ile ilgili olarak derhal polise suç duyurusunda bulunuldu.

Tarım Dairesi ayrıca, halka uyarıda bulundu ve Mevlevideki U.K.’ya ait tarladan molehiya satın alanların veya alıp satanların derhal tüketmeden, piyasaya sunmadan imha için Tarım Dairesi’ne getirip teslim etmeleri çağrısı yapıldı.  Aksi taktirde bir suç işleneceği ve ileri bir işlem yapılacağı ifade edildi.

Açıklamada, son haftaya ilişkin gıda denetim sonuçları da aşağıdaki şekilde sıralandı.

                İsim                  Yerli/ithal  Ürün                                                      Analiz Sonucu

1              SVS Tic. Ltd.        İthal       Elma Stk                                               Temiz

2              SVS Tic. Ltd.        İthal       Siyah Üzüm                                        Temiz

3              SVS Tic. Ltd.        İthal       Kiraz                                                      Temiz

4              SVS Tic. Ltd.        İthal       Kayısı                                                     Menşeine İade

5              SVS Tic. Ltd.        İthal       Çeri Domates                                     Temiz

6              Halil Kasap Paz. İthal       Kiraz                                                      Temiz

7              Halil Kasap Paz. İthal       Kayısı                                                     Menşeine İade

8              Halil Kasap Paz. İthal       Çeri Domates                                     Temiz

9              Onbaşı İşl. Ltd.   İthal       Elma Stk                                               Temiz

10           Onbaşı İşl. Ltd.   İthal       Çeri Domates                                     Temiz

11           Onbaşı İşl. Ltd.   İthal       Kiraz                                                      Menşeine İade

12           Onbaşı İşl. Ltd.   İthal       Kayısı                                                     Temiz

13           Onbaşı İşl. Ltd.   İthal       Siyah Üzüm                                        Temiz

14           Onbaşı İşl. Ltd.   İthal       Sarı Üzüm                                            Temiz

15           Nuri Ersoy Ltd.   İthal       Çeri Domates                                     Temiz

16           Nuri Ersoy Ltd.   İthal       Elma Stk                                               Temiz

17           Nuri Ersoy Ltd.   İthal       Kiraz                                                      Temiz

18           Nuri Ersoy Ltd.   İthal       Kayısı                                                     Temiz

19           Nuri Ersoy Ltd.   İthal       Şeftali                                                   Temiz

20           SVS Tic. Ltd.        İthal       Çeri Domates                                     Temiz

21           SVS Tic. Ltd.        İthal       Kayısı                                                     Temiz

22           SVS Tic. Ltd.        İthal       Beyaz Üzüm                                       Temiz

23           SVS Tic. Ltd.        İthal       Siyah Üzüm                                        Temiz

24           M.Hacı Ali İşl.     İthal       Mısır(Yemlik)                                     Temiz

25           Onbaşı İşl. Ltd.   İthal       Şeftali                                                   Temiz

26           Onbaşı İşl. Ltd.   İthal       Kayısı                                                     Temiz

27           Erkan Gök           İthal       Kiraz                                                      Temiz

28           Erkan Gök           İthal       Kayısı                                                     Temiz

29           Köşe Tic. Ltd       İthal       Kiraz                                                      Temiz

30           Köşe Tic. Ltd       İthal       Şeftali                                                   Temiz

31           Köşe Tic. Ltd       İthal       Kayısı                                                     Temiz

32           SVS Tic. Ltd.        İthal       Kiraz                                                      Temiz

33           SVS Tic. Ltd.        İthal       Sarı Kalifornia Biber                         İmha

34           SVS Tic. Ltd.        İthal       Kırmızı Kalifornia Biber                   İmha

35           SVS Tic. Ltd.        İthal                       Üzüm                                    Temiz

36           SVS Tic. Ltd.        İthal                       Şeftali                                   Temiz

37           SVS Tic. Ltd.        İthal                       Kayısı                                     Temiz

38           Selgün Tic.           İthal                       Şeftali                                   Temiz

39           Yusuf Sönmez   Gaziveren           Molehiya                             Temiz

40           Hasan Yoldaşlar Bostancı               Taze       Fasulye                 Temiz

41           Mürsel Çevik      Mağusa                Hıyar                                      Temiz

42           Hamiyet Doğan Mağusa                Kapya    Biber                     Ürün İmhası

43           Hamiyet Doğan Mağusa                Patlıcan                 Temiz

44           Mustafa Çetin   Mağusa                Domates                              Temiz

45           Vehbi Kabak       Mağusa                Kabak                                    Temiz

46           Abuzer Canlı       Aydınköy             Biber                                     Temiz

47           Ulus Kızılyürek   Akçay                    Molehiya                             İmha

48           Neral Kaş             Kalkanlı                 Böğrülce                              Temiz

49           Aykut Hürbeyli  Akçay                    Molehiya                             Temiz

50           Akay Darbaz       Güneşköy           Salatalık Sera                      Temiz

51           Hasan Ezer          Bağlıköy               Molehiya                             Temiz

52           Burçin Sancak    Çamlıköy              Molehiya                             Temiz

53           Cemal Uluşan    Doğancı                Molehiya (Parsel 1)         İmha

54           Ali Sert  Geçitkale                             Molehiya                            Temiz

55           Mehmet Salınay Yıldırım               Böğrülce                              Temiz

56           Ersen Gamalı      Yıldırım Böğrülce                              Temiz

57           Şafak Kaşot         Yeşilyurt               Asma Yaprağı                     Hasat Erteleme

58           Şifa Volkan          Yeşilyurt               Asma Yaprağı                     Ürün İmhası

59           Yaşar Aydın         Geçitköy              Yeşil Çarli Biber                  Temiz

60           Yaşar Aydın         Geçitköy              Patlıcan                 Temiz

61           Nihat Aydın        Akdeniz                Domates                              Temiz

62           Cemal Uluşan    Doğancı                Molehiya (parsel 2)         Temiz

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