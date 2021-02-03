Halkın Partisi Tarım Komitesi, hükümet tarafından açıklanan ekonomik destek paketini değerlendirdi. Komite, paketteki tarım desteğinin kriterlerinin paylaşılmasını talep etti.
Komite şunları kaydetti:
“Hükümet ve Tarım Bakanlığı bu kararı alırken bundan sonrası için ivedi bir şekilde; belirlenen sıkıntıların neler olduğunu, sıkıntıları yaratan gerekçelerin ayrıntılarını, hangi kurum ve paydaşların ne kadar katkı alacağının hangi kriterlere göre belirlendiğini ve hangi şartlarda, hangi miktarlarda bu destekten yararlanabileceklerini ayrıntılı bir şekilde toplumla ve özellikle tarım alanındaki paydaşlarla şeffaf bir şekilde paylaşmalıdır.”