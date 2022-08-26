Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakan Oğuz, Devlet Su İşleri Müdürlüğü Yetkililerini kabul etti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Balta ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti içme ve kullanma suyu projelerinin tamamlanması ve sulama projeleri konularında inceleme yapmak için ülkeye gelen DSİ heyetiyle toplantıda, 243 kilometrelik içme ve kullanma suyu hatlarının tamamlanmasının önem arz ettiği Güzelyurt ve Mesarya Ovası sulama projesi güzergahları, yapımları ile ilgili koşullar görüşüldü.

Aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Su Master Planı'nın hazırlanması konusu ele alınarak, Su Master Planı sayesinde ülke su kaynaklarının, atık su altyapılarının değerlendirilip projelendirilmesi ve ülkede su politikaları geliştirilmesinin bilimsel bir altyapıya dayandırılması konusundaki çalışmalarda gelinen aşama değerlendirildi.