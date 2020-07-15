"Tarımın sürdürülebilir olması için planlama şart"

Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticiler Birliği Derneği Başkanı Turgut Akçın, ülke için tarımın önemine vurgu yaparak, bazı ürünlerin ihracat karşılığında ülkeye döviz getirmek için, birçok ürünün ise başka ülkelere muhtaç olmamak adına iç tüketim için gerekli olduğunu söyledi.

Akçın yaptığı yazılı açıklamada, tarımın sürdürülebilir olması için planlamanın önemine işaret ederek, ülkede planlamanın hep lafta kaldığını kaydetti.

Tarımın bazı dallarının çok zahmetli olması nedeniyle üreticilerin bu zahmete katlanmak istemediklerini belirten Akçın, oysa teşviklerle Nohut, Mercimek, Kuru Bakla ve Kuru Fasulye gibi ürünlerin ekilmesi, ülkenin ihtiyaçlarının büyük bir kısmının ülke tarımcıları tarafından karşılanması gerektiğini söyledi.

Bu konuda Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na büyük görevler düştüğünü vurgulayan Akçın, “Memleketi fareler istila ediyor, hem şehirleri hem de köyleri fareler istila etmiş durumda. Narenciye bahçelerine ise büyük zararlar vermekte. Bilhassa limon ve narlar yanında sulama lastiklerine de büyük zararlar vermektedirler. Covid’19 la mücadele ederken bir hastalıkta farelerden başlamasın. Bu hususta en erken bir zamanda hatta yarından itibaren bir kampanya başlatıp ada genelinde mücadeleye başlamamız lazım” dedi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’a fare zehri tedarik edip ada genelinde bir kampanya başlatması talebinde bulunan Akçın, bu konuda yardıma hazır olduklarını belirtti.

Akçın, Doğrudan Gelir Desteği, yeni fidan dikimi ve tür değişikliği desteği ve Cypfruvex’in konsantreye giden ürün bedellerinin ödenmemesini konusunda üreticilerin huzursuz olduklarını ifade ederek, bir an önce üreticinin alacaklarının ödenmesini talep etti.

Akçın, girdilerin devamlı yükselmesinin de üreticiyi borçlanma durumuna soktuğunu, üreticinin bu durumla baş edemez duruma geldiğini belirterek, sorunları konusunda yetkililere yardım çağrısı yaptı.