Tartıştığı kişinin başına kürek sapıyla vuran kişi tutuklandı

Polis Basın Bülteni’ne göre Gönyeli’de önceki gece E.G.(E-61) tartıştığı C.G.D’nin (E-59) başına kürek sapıyla vurarak, kafatasının çatlamasına sebep oldu.

Olay sonucu yaralanan C.G.D’nin kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, nöroloji servisinde müşahede altına alındığı, E.G’nin tutuklandığı bildirildi.

- Hayvanlarını otlatırken vefat eden Kasım’ın ölüm nedeni hipertansiyon ve kalp krizi

Görneç ovasında dün öğleden sonra hayvanlarını otlattığı sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren İbrahim Halil Kasım’ın (E-83) doktorundan yapılan soruşturmada, ölüm sebebinin “hipertansiyon, kalp krizi ve kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.

- 13 ve 12 yaşında iki çocuk aranıyor

Lefkoşa’da yaşayan Harun Akrep’in (E-13) 9 Eylül’de kaldığı ikametgahtan ayrıldığı ve halen dönmediği bildirildi. Dün de Lefkoşa’da sakin Mohamet Alfares’in (E-12) kaldığı evden ayrıldığı ve dönmediği bilgisi verildi. Her iki çocuğun da arandığı kaydedildi.

- Uyuşturucu tasarrufuna tutuklama

Gazimağusa’da dün, uyuşturucu madde tasarrufu meselesi ile bağlantısı olduğu tespit edilen V.A.J.(K-27) ve E.M.O’nun (E-24) evinde yapılan aramada; satışa hazır paketler haline getirilmiş toplam 52 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 500 Sterlin, 270 Euro ve 696 Amerikan Doları nakit para bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan I.C.D.(E-24) tutuklandı.

- Gazimağusa’da trafik kazası… İki yaya ciddi şekilde yaralandı

Gazimağusa-İskele Anayolu’nda dün gece, Barış Sungur (E-21) yönetimindeki EJ 023 plakalı araç ile seyrettiği sırada Lions Garden Düğün Salonu önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada yolun solunda Baydur Göray (E-61) tarafından park halinde bırakılan RS 256 plakalı aracın sağ arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce sağa doğru savrulan EJ 023 plakalı araç, o esnada alkollü içki tesiri altında aynı istikamete doğru seyreden Şerif Umut Giritten (E-40) yönetimindeki LT 148 plakalı aracın sol arka kısmına da çarptı.

etkisiyle kontrolsüzce sola doğru savrulan LT 148 plakalı araç önce kaldırım taşına, akabinde ise o esnada kaldırım üzerinde yaya olarak durmakta olan yaya Gülünay Bozbay(K-56) ve yaya Eliz Karaman’a (K-36) da çarptı.

Kaza sonucu ağır yaralanan yaya Eliz Karaman, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bel kemiği kırığı teşhisiyle müşahede altına alındı. Yaya Gülünay Bozbay ise Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, sağ kaburga kemiği kırıkları ve sağ omuz kırığı teşhisiyle cerrahi serviste müşahede altına alındı. EJ 023 plakalı araç sürücüsü Barış Sungur ve LT 148 plakalı araç sürücüsü Şerif Umut Giritten tutuklandı.