Tartıştığı kız arkadaşının burnunu kırdı

Edremit’te aralarında çıkan tartışma sonucunda kız arkadaşı N.K.’yi darp edip burun kemiğinin kırılmasına sebep olan Ö.C.A.(E-29) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, olay bugün saat 00.30 sıralarında meydana geldi.

ERCAN HAVALİMANI’NDA PARA KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET

Ercan Havalimanı’nda dün saat 14.00 sıralarında, M.Ç. (E-29), tasarrufunda 10.000 Euro muadili döviz veya Türk lirasından fazla para olan 19.500 Euro nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edildi.

Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

BOSTANCI’DA YÜKSEKTEN DÜŞEN 36 YAŞINDAKİ ADİL ÇABUK YARALANDI

Bostancı’da Ağıllar Bölgesinde bulunan işçi yatı evlerinin çatısını tamir etmek maksadı ile çatıya çıkan Adil Çabuk (E-36), atermitten mamul çatının kırılması sonucu yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemin üzerine düşerek yaralandı.

Dün saat 16.00 sıralarında meydana gelen olay sonrasında adı edilen Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak yapılan tedavisinin ardından, omuriliğinde kırık teşhisi ile müşahede altına alındı.

İSKELE’DE EV YANGINI

Öte yandan, İskele’de Soner Çakıcı’ya ait ikametgahın yatak odasında muhtemelen elektrikli sobanın şilteye temas etmesi sonucu çıkan yangın neticesinde bahse konu oda ve içerisinde bulunan eşyalar yanarak zarar görürken, dumandan etkilenen Songül Çakıcı Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılarak, müşahede altına alındı.

Bugün sabah saat 04.00 sıralarında meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

VADİLİ’DE KAYIP ŞAHIS

Vadili’de sakin Hasan Güven (E-39) 5 Ocak 07.30 sıralarında ikametgahından ayrılarak hala geri dönmedi.

Bahse konu şahıs aranıyor.

HAVİNSU KURTAL BULUNDU

Lefkoşa’da sakin ve 1 Ocak’tan bu yana kayıp olduğu bildirilen Havinsu Kurtal(K-14) bulundu.

LEFKOŞA VE İSKELE’DE ASAYİŞ VE TRAFİK DENETİMİ

Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri, dün 20.00-00.00 saatleri arasında sorumluluk sahalarında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler sonucu bölgede faaliyet gösteren pansiyonlar, işçi yatı evleri kahvehaneler, gece kulüpleri, alkollü içki satışı yapılan mekânlar kontrol edilmiş ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimler sonucu kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak toplam 18 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem yapıldı.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise, 450 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 90 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

İSKELE…

İskele’de gerçekleştirilen denetimler sonucu ise bölgede faaliyet gösteren bet ofisleri ve kumarhaneler kontrol edilmiş ve kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 8 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 120 araç kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 42 araç sürücüsü hakkında ileri işlem yapıldı.