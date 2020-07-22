Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği (KTTTB) Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan bir heyet, Yeniden Doğuş Partisi’ni (YDP) ziyaret ederek, taşımacıların sıkıntılarını dile getirdi ve destek istedi.

YDP tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, görüşmede yaptığı konuşmada, çağdaş bir taşımacılık hizmetinin verilebilmesi için rekabet ortamının oluşturulması ve devletin desteği ile çağdaş ve kaliteli bir ulaşımın sağlanmasının elzem olduğunu dile getirdi.

Arıklı, Türkiye ile imzalanan protokollerde toplu taşımacılık ile ilgili maddeler bulunduğunu, projeler hazırlanması halinde Türkiye’nin de bu projelere gereken desteği vereceğinin deklere edildiğini belirterek; “ Un var, şeker var, yağ var. Ama bir türlü helvayı yapamıyoruz” dedi.

Arıklı, 50/2000 sayılı toplu taşımacılıkla ilgili yasada tadilat yapılacak olması halinde gereken katkıyı koyacaklarını söyledi.

Toplantıda YDP Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz da yer aldı.