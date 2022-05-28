"Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama Yasa Tasarısı" halkın bilgisine sunuldu

Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı, Resmi Gazete’de yayımlanarak, halkın bilgisine sunuldu.

Yasa Tasarısının genel gerekçesi şöyle:

“Ülkemizde son dönemlerde yaşanan ekonomik krizin yaratmış olduğu, ekonomik durgunluk nedeniyle ülke ekonomisinin lokomotifi konumundaki gayrimenkul sektörünün canlandırılması amaçlanmaktadır. Yabancıya yapılan taşınmaz mal satış ve alış taleplerinin yükselişinden ve gayrimenkul sektörünün ülke ekonomisine katkısının öneminden hareketle işbu yasa ile yapılacak düzenlemenin konut piyasasına getireceği canlılık, devlet bütçesindeki gelirlerin ivedilikle artmasına olanak sağlayacaktır.”

Bugün yürürlüğe giren yasa, 6 ay sonra yürürlükten kalkacak.

MERKEZİ CEZAEVİ (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARI RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Merkezi Cezaevi (Değişiklik) Yasa Tasarı da Resmi Gazete’de yayımlanarak, halkın bilgisine sunuldu.