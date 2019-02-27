Taşınmaz malla ilgili yasa gücündeki kararname oy birliğiyle kabul edildi

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası hakkındaki yasa gücündeki kararnameyi oy birliğiyle kabul etti.

Yasa gücündeki kararnameyle, konut piyasasında canlılık, devlet bütçesinde gelir artışı sağlanması öngörülüyor.

Komite, gündemindeki “Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın da genel görüşmesine devam etti.

Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası hakkındaki yasa gücünde kararnameyle konut piyasasında canlılık, devlet bütçesinde gelir artışı sağlanması öngörülüyor.

Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı ise acil ihtiyaç halinde ilaç alımları, yurt dışı uygulama birimlerinin hangi usulle alım yapacağıyla ilgili aksaklıkların giderilmesi, uygulamadaki sorunların aşılmasını amaçlıyor.