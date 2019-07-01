Taşkent'e düşen ve füze olduğu düşünülen cisim korku yarattı

Taşkent köyü yakınlarına sabahın ilk saatlerine düşen ve füze olduğu sanılan cisim, büyük korku yarattı. Cismin düştüğü yerde yangın çıktı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, üst düzey askeri yetkililer ve diğer yetkililer bölgede inceleme yaptı.

Ülkenin birçok bölgesinden duyulan kuvvetli patlama sesi, panik yarattı.

Sesin, Taşkent yakınlarına düşen cisimden kaynaklandığı anlaşıldı. Yangın da çıkan olay yerinde, polis ve güvenlik ekipleri önlem aldı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Düşen cismin üzerinde Rusça yazılar olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, aldığı ilk bilginin ardından basına yaptığı açıklamada,“Bu bizim topraklarımızda kaynaklanmayan bir durumdur. Bu ne cephanelik patlaması ne de benzer başka bir şeydir, bu olay, bölgemizdeki savaşın bizim payımıza düşen kötü etkilerinden biridir” ifadelerini kullandı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da, düşen cismin uçak ya da insansız hava aracı olmadığını ancak bir füze olabileceğini, gün doğduğunda enkaza ait parçaları daha net görebileceklerini ve daha sağlıklı bir tespitte bulunulabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı ise cismin düştüğü noktada incelemelerde bulunmasının ardından yaptığı ikinci açıklamada,bölgeye düşen büyük bir parça olduğunu ancak tam olarak ne olduğunu söylemek için çok erken olduğunu belirtti.

Cismin bir askeri gereç olduğunu, bir füze ya da insansız bir hava aracı olabileceğini kaydeden Akıncı, meskun bölgeye düşmemiş olmasının büyük bir şans olduğunu dile getirdi.

Yaşanan bu olayla birlikte bölgede barış ve istikrarın öneminin bir kez daha ortaya çıktığını ifade eden Akıncı, kalıcı bir barışa ulaşabilme için herkesin elinden geleni yapması gerektiğinin altını çizdi.