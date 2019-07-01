Taşkent'te füze paniği

Lefkoşa’nın Taşkent mevkiinde bir patlama oldu.

Patlama sonrası kırsal arazide yangın çıktı.

Yetkililer insansız hava aracı ya da bir füzenin havada infilak ederek düştüğü ihtimali üzerinde duruyor.

Gece yarısından hemen sonra Beş parmak dağlarının Lefkoşa’ya bakan kısmı peş peşe patlamalarla sarsıldı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre peş peşe üç patlama duyuldu ve havada infilak eden bir cisim Taşkent köyünün hemen dışındaki araziye düştü.

Patlama sesleri ülkenin büyük bir bölümünde duyulurken havada infilak eden cismin Taşkent köyünün sadece birkaç yüz metre dışına düşmesi ile büyük facianın eşiğinden dönüldü.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde bir hava aracının motor kısmının parçalarına rastlandı.

Kalıntıların üzerindeki Rusça yazılar dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ,Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Olay yerini inceleyen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı şunları söyledi:

“Büyük bir parçanın olduğu yerde de askeri yetkililerimizden bilgi aldım tabi şu an için net bir bilgi söylemek mümkün değil. İnceleniyor ama bu bir füze de olabilir başka bir şey de olabilir. İnsansız hava aracı olma ihtimalidir. Ama sonunda bir askeri gereç ve bize ait olmayan bir şey. En büyük tesellimiz herhangi bir can kaybı olmaması.”