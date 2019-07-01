Taşkent'ten ilk görüntü

Bütün KKTC de duyulan gürültü sonrası Taşkent bölgesinde meysana gelen yangında ilk görüntüler elimize ulaştı.
Resmi makamlar tarafından henüz bir açıklama yapılmazken fotoğraflardan parçalanan bir aracın olduğu görülüyor.
Bütün KKTC de duyulan gürültü sonrası Taşkent bölgesinde meysana gelen yangında ilk görüntüler elimize ulaştı.
Resmi makamlar tarafından henüz bir açıklama yapılmazken fotoğraflardan parçalanan bir aracın olduğu görülüyor.
İsraile ait F-16D uçağı kaçarken buraya düştü bu kadar uzatmayın söyleyin işte yaa off!