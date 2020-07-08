Taşkent’te Ekoloji Ormanı

Taşkent’te oluşturulacak Ekoloji Ormanı için yarın açılış töreni düzenleniyor.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Telsim ve Taşkent Doğa Parkı iş birliğinde saat 09.00’da yapılacak açılışa Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da katılacak.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Telsim, Kıbrıs’ta bir ilk olan “Habitat Restorasyonu” projesiyle kuruluşunun 25’inci yılının anısına, Telsim Ekoloji Ormanı’nı ülkeye kazandırmayı hedefliyor.

10 DÖNÜM

Projeyle Taşkent’te yaklaşık 10 dönümlük bir alanda habitat restorasyonu yapılarak, geçmişte tahrip olan ekolojik dengenin geliştirilmesi ve bölgenin kaybettiği doğal fonksiyonların yeniden kazandırılması amaçlanıyor.

Dikilecek fidanlar, bölgenin florasına uygun ve yaban hayatı da destekleyici türlerden seçildi. Alanın ve çevrenin biyolojik çeşitlilik envanteri çıkarıldı ve bu envanter çalışması zaman zaman tekrarlanacak ve geliştirilecek.

Bu şekilde yapılacak çalışma, o bölgedeki doğa ve yaban hayata sağladığı faydaların bilimsel bir şekilde kayıt altına alınmasını da öngörüyor.

Telsim, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Orman Dairesi ve Taşkent Doğa Parkı iş birliğinde, Telsim 25 Yıl Anısına Ekoloji Ormanı Protokolü, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde imzalanmıştı.