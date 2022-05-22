Taşkınköy'de bir evde yangın çıktı

Polis Basın Subaylığı, İskele bölgesinde rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevlerin kontrol altına alındığını ve yangının söndürüldüğünü açıkladı.
Öte yandan aaat 17.00 sıralarında, Taşkınköy 1. Sokak üzerinde bulunan Mustafa Kortun'a ait iki kattan oluşan ikametgahın yatak odasında muhtemelen internet modeminin kısa devre yapması sonucu yangın çıktığı bildirildi.
Yangın sonucu yatak odası içerisindeki eşyaların tamamen yandığı, diğer odaların ise islendiği kaydedildi.
Yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü kaydedildi.