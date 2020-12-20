Taşkınköy'e fidan

Lefkoşa’da Taşkınköy’e yeşil alan kazandırmak amacıyla Göçmenköy Taşkınköy Kültür Derneği (GÖÇ-TAŞ) dün fidan dikme etkinliği yaptı.

GÖÇ-TAŞ’tan yapılan açıklamaya göre, Sanat Parkı yakınlarındaki bir bölgede gerçekleşen fidan dikimine Lefkoşa Türk Belediyesi de katkı koydu. Etkinliğe Lefkoşa Türk Belediyesi başkanı Mehmet Harmancı, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Erkut Uluçam da katıldı. Uluçam, fidan dikiminin anlatılması ve yeşil alanın korunması sürecinde yapılması gerekenler konusunda bilgi de verdi.