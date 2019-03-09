Taşkınköy’de hırsızlık… Tülay Ersöz’ün eşyaları çalındı

Taşkınköy’de, Tülay Ersöz’e ait evin giriş kapısı 21 Ocak’ta açılarak içeriye girilmiş ve çanta içerisinde muhafaza edilen adı edilene ait iki altın kolye ve bir altın bilezik çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada meselede zanlı olarak görülen K.M.(K-40) tutuklandı