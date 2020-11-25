Taslak, Meclis Başkanına sunuldu

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla çeşitli sivil toplum kuruluşu ve örgüt temsilcilerini kabul etti.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, kabulde, KAYAD tarafından hazırlanan “Ev İçi Şiddet Yasa Taslağı" Meclis Başkanı Uluçay’a sunuldu.

Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabulde KAYAD Başkanı Meral Akıncı, kadına yönelik şiddetin yalnızca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde değil gelişmiş veya gelişmemiş, kent veya kırsal bütün dünya bölgelerinde varlığını sürdürdüğünü belirterek bugün her taraftan kadına yönelik şiddetin farkındalığının yaratılması için çok güzel seslerin çıktığını söyledi.

Kadına yönelik şiddetin gerek toplumda gerekse dünyadaki davranış biçimlerinde bir aşağılama, itişip kalkışma, kadını hatta kız çocuğunun doğduğu andan itibaren ikinci görüldüğünü anlatan Akıncı, bu durumun eserlere de yansıdığını belirtti. Kadına yönelik şiddettin bu denli kalıplaşmış halini yıkılabilmesinin oldukça zor olduğuna dikkat çeken Akıncı, esas sorunun ise psikolojik şiddet, sözel şiddet, cinsel şiddet ve ekonomik şiddet olduğunu kaydetti.

Birçok araştırma ve değerlendirmeler sonucunda ev içi şiddet yasasının enine boyuna incelenerek hazırlandığını kaydeden Akıncı, Meclis’teki kadın milletvekillerine, dönemin Cumhurbaşkanı’na ve siyasi partilere yasanın tanıtımını yaptıklarını ve geri dönüşler alarak yeniden çalışma yaptıklarını anlattı. Meral Akıncı, yargıdaki bazı yüksek makamlarla da görüşerek onların yorumlarını da aldıklarını ekledi.

ULUÇAY

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında, ülkenin kurumsallaşmasında, kurumları ile gelişmesinde kadınların rolünün her zaman önemli olduğunu ve bu konuda herkesin büyük sorumluluğu bulunduğunu söyledi.

“Ev İçi Şiddet Yasa Taslağı" için ortaya konan emek için teşekkür eden Uluçay, çalışmanın partiler tarafından da incelenmesinin çok önemli bir aşamanın kat edilmiş olması anlamı taşıdığını belirtti.

Kendilerine düşen görevin, böylesine detaylı bir şekilde hazırlanmış ve büyük bir ihtiyacı karşılayacak bu çalışmaya ellerinden gelen katkıyı koymak olduğuna değinen Uluçay, en yakın zamanda hükümetin kurulması ile birlikte Komite çalışmalarında taslağın yasalaşması için uğraş vereceklerini ifade etti.

Önümüzde ciddi anlamda bütçe sıkıntısı olduğunu ve bütçenin halen Meclis’e gelmediğini anımsatan Uluçay, taslağın komite aşamasında ilgili kurum kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin katılıyla enine boyuna tartışılarak Genel Kurul’un gündemine geleceğine inanç belirtti.

Uluçay, “Bu vesileyle kadına şiddet ve onun da ötesinde insanın insana şiddetini kınamak istiyorum. Ülkemizde maalesef zaman zaman olumsuz tablolar ile karşılaşabiliyoruz. Bütün bunları ortadan kaldırmak hepimizin görevidir” dedi.