 Taşpınar Şehitleri, törenle anıldı

Taşpınar Şehitleri, bugün Taşpınar Şehitliği’nde düzenlenen törenle anıldı.

Törende yapılan konuşmalarda yaşananların asla unutulmayacağı vurgulandı.

Taşpınar Şehitliği’ndeki törende, şehit kabirlerine çiçek konuldu, saygı duruşunun ardından saygı atışı yapıldı, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Şehitlik özel defteri, Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına Piyade Albay Ufuk Canbey, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına Albay Aygün Osmanlı ve Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya tarafından imzalandı.

Tören, şiirlerin okunmasıyla devam etti.

TÖRE: “KATLİAMLARI UNUTMAK MÜMKÜN DEĞİL”

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, törendeki konuşmasında küçücük bir köyde yapılan katliamları unutmanın mümkün olmadığını kaydederek, şehitlerine ve gazilerine sahip çıkmayan bir halkın özgürlüğünü koruyamayacağını, geleceğini garantiye alamayacağını söyledi.

“Her halk kendi bağımsız devletini kurmak için çalışır. Biz Rumlarla ortaklık devleti kurduk ama Akritas planıyla bizi cumhuriyetten attılar. Bu ilk darbeydi. Bunu unutmamak lazım” diyen Töre, Kıbrıslı Türklerin 1974 Barış Harekatı’na kadar verdiği mücadeleyi anlattı.

Töre, “Özgürlük ve egemenlik her şeyden önemlidir. KKTC ve 20 Temmuz bizim için en büyük şereftir. Devletten, cumhuriyetten, 20 Temmuz ruhundan, TMT’nin başlattığı mücadeleden asla vazgeçmek yoktur” ifadelerini kullandı.

ERÇAĞIL: “GELECEK NESİLLERİN KARANLIK GÜNLERİ YAŞAMAMASI İÇİN DİKKATLİ OLUNMALI”

Taşpınar Muhtarı İzzet Erçağıl, Rumların savunmasız insanları dünyada eşi benzeri olmayan şekilde öldürdüğünü belirterek, “Rum Yunan ikilisinin adayı Yunan adası yapmak uğruna yaptığı zulümler asla unutulmayacak” dedi.

Gelecek nesillerin 1974 öncesindeki karanlık günleri yaşamaması için dikkatli olunması gerektiğine işaret eden Erçağıl, Kıbrıslı Türklerin egemenlikten, iki bölgelilikten ve Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinden asla vazgeçmeyeceğini söyledi.

Tören, şehitlere dua okunmasıyla sona erdi.