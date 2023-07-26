Tatar, 12 yaş erkeklerde Türkiye’de atletizm yüksek atlamada birinci gelen Erdinç İnçay’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 18-19 Temmuz’da İzmir’de düzenlenen “Naili Moran Türkiye Atletizm Şampiyonası’nda” çoklu branş atletizm yarışmalarında yüksek atlama dalında 12 yaş erkeklerde 1.59 cm derecesiyle birinci gelen Levent Koleji öğrencisi Erdinç İnçay’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar kabulde yaptığı konuşmada Erdinç İnçay’ı, ailesini ve öğretmenlerini tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın da yer aldığı kabulde, sporcu Erdinç İnçay’ın yurtdışında ülkesini temsil ederek, başarı elde etmesinin önemine dikkat çeken Tatar, İnçay ile gurur duyduğunu söyledi.

Diyarbakır’da geçen yıl düzenlenen Türkiye İlkokullar Atletizm Yarışları’nda 1.53 cm derecesiyle KKTC rekoru kırarak birinci gelen Erdinç İnçay’ın çok çalışarak kendisini geliştirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Erdinç İnçay’ın başarılarının devamını diledi.