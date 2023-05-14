Tatar, “14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü” dolayısıyla mesaj yayımladı: “Kıbrıs Türk halkının köklü geçmişinde çiftçilerimizin izleri emekleri, alın teri ve özgürlük mücadeleleri var”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Kıbrıs Türk halkının köklü geçmişinde çiftçilerimizin izleri yanında emekleri, alın terleri ve özgürlük mücadeleleri vardır” dedi, çiftçilerin ve tarımın insanların temel ihtiyaçlarının karşılanmasında hayati önem taşıdığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tatar, mesajında; tarımın, gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun tüm ülkeler için, insanların temel ihtiyaçlarını karşılaması nedeniyle hayati önem taşıdığını kaydetti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin erkenci iklim yanında yarı kurak bir iklime sahip olduğunu düşünerek, ülkede üretilecek geleneksel tarımsal ürünler yanında "niş tarımsal ürünlerin" de yavaş yavaş üreticilerle buluşturulması gerektiğine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar mesajında şunları kaydetti:

“Ülkemiz çiftçisi, dünden bugüne birçok doğal afet, özgürlük mücadelesi yanında milli mücadele yıllarında öncülük etmeyi bilmiş, ekonomik ve finansal krizleri de çalışarak aşmayı başarmıştır. Bu yıl Anneler Günü gibi kutsal bir günde kutlanan 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü, vatanı ve toprağı için alın teri döken çiftçilerimizin özverili çalışmalarının ve tarımsal üretimin önemini yinelerken tüm üreticilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler gününü kutluyorum.

Tüm kriz ortamlarında ülkemiz üreticisi tarıma dört elle sarılarak, krizlerden üreterek çıkmayı bildi.

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de tarım ve üretimin durması hayatın durması anlamını taşır. Kıbrıs Türk halkı için tarım tartışılmaz derecede önemli bir sektör olup halkımızın kültürünün ve kimliğinin oluşmasını sağlayan önde gelen unsurlar arasındadır. Bu kültür ve kimlik, Kıbrıs Türk halkının geçmişinde önemli yere sahip olmakla beraber, 1943 yılında kurulan Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği ile bu sıfatı taçlandırmışlardır. Tarım demek gıda güvenliği demektir, güvenli gıdaya erişmemizi sağlayanlar ise fedakâr çiftçilerimizdir.

Dünya Çiftçiler Günü’nde, her zorluğa katlanarak vatan topraklarını koruyabilen, bu ülkede var olmamızı sağlayan, emeği ve alın teri ile üretimi sürdüren tüm çiftçilerimizi saygı ve minnet duygularımla selamlıyorum.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde gerçekleşen dolu yağışlarından dolayı da üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi bu vesileyle iletmek istiyorum. Üretimin ve çiftçilerimizin öneminin bilinciyle, çiftçi haklarını korumak ve geliştirmek adına atılacak adımların da büyük önem arz ettiğini belirtmek istiyorum.

Hasat döneminin başladığı şu günlerde hasat yapma olanağı bulunan üreticilerimize bereketli sezonlar dilerken, Dünya Çiftçiler Günü’nü kutlar, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin kuruluşunda önemli görevler üstlenen ve hayatta olmayan çiftçilerimizi de saygı ve rahmetle anıyorum.”