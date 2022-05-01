Tatar, 17. Kıbrıs İpek Koza Festivali’nin açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Girne Belediyesi, Beylerbeyi Muhtarlığı ve Yeşil Barış Hareketi İş Birliği ile Beylerbeyi’nde düzenlenen 17. Kıbrıs İpek Koza Festivali’nin açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar festivalde yaptığı konuşmada, böyle güzel bir organizasyona katılmaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk kültürüne ait ürünlerin üretilmesinin önemine vurgu yaparak Kıbrıs Türkü’nün ülkesini, kültürünü, değerlerini korumak ve varlığını sürdürmek için cesaretle büyük bir mücadele verdiğini dile getirdi.

Yapılan her şeyin KKTC devletinin var olması, halkın sağlık ve mutluluk içinde yaşamını sürdürmesi için olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, festivalin hayat bulmasına katkı koyan herkese teşekkür etti.